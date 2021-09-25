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УАФ приостановила продажу билетов на матч Украина - Босния: что случилось

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская ассоциация футбола сообщила о приостановке продажи билетов на матч Украина - Босния и Герцеговина. Причиной в УАФ назвали изменение эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"В связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19, продажа билетов на матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины приостановлена", - говорится в заявлении.

В УАФ отметили, что следят за ситуацией в стране, изучают динамику заболеваемости и в ближайшее время планируют восстановить продажу билетов на матч.

При этом все проданные ранее билеты остаются действительными. О возобновлении продажи в УАФ пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина запланирован на 12 октября. Игра должна пройти во Львове на "Арена Львов" в 21:45.

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УкраинаБосния и ГерцеговинаФутбол