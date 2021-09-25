УАФ призупинила продаж квитків на матч Україна - Боснія: що сталося

"У зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації в країні, пов'язаної із зростанням показників захворюваності COVID-19, продаж квитків на матч національних збірних України та Боснії і Герцеговини призупинено", - йдеться в заяві.

В УАФ зазначили, що стежать за ситуацією в країні, вивчають динаміку захворюваності і найближчим часом планують відновити продаж квитків на матч.

При цьому всі продані раніше квитки залишаються дійсними. Про відновлення продажу в УАФ пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, матч Україна-Боснія і Герцеговина запланований на 12 жовтня. Гра має пройти у Львові на" Арена Львів " о 21:45.