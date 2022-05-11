УАФ организовала третий спарринг для сборной Украины

"Сине-желтые" сыграют против "Эмполи" 17 мая. Поединок на арене "Карло Кастеллани" начнется в 21:30 по киевскому времени. Билет на матч будет стоить 10 евро.

Этот спарринг стал третьим, о котором договорилось руководство УАФ. Ранее объявили о контрольных поединках с "Боруссией" из Менхенгладбаха (11 мая) и хорватской "Риекой" (18 мая). Еще два товарищеских матча сборная Украины проведет в последней декаде мая. Ее соперниками, скорее всего, станут африканские сборные.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. В лагере национальной команды находятся 25 игроков-представителей УПЛ. К матчу против сборной Шотландии, который пройдет 1 июня, в сборную приедут и легионеры.

"Эмполи" является середняком итальянской Серии А. В нынешнем сезоне "синие" уже набрали 37 очков в чемпионате и в данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице.