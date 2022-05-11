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УАФ организовала третий спарринг для сборной Украины

Фото: Сборная Украины на тренировке (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

О контрольном поединке сборной Украины с итальянским "Эмполи" договорилась Украинская ассоциация футбола. Матч состоится в рамках подготовки перед плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" сыграют против "Эмполи" 17 мая. Поединок на арене "Карло Кастеллани" начнется в 21:30 по киевскому времени. Билет на матч будет стоить 10 евро.

Этот спарринг стал третьим, о котором договорилось руководство УАФ. Ранее объявили о контрольных поединках с "Боруссией" из Менхенгладбаха (11 мая) и хорватской "Риекой" (18 мая). Еще два товарищеских матча сборная Украины проведет в последней декаде мая. Ее соперниками, скорее всего, станут африканские сборные.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. В лагере национальной команды находятся 25 игроков-представителей УПЛ. К матчу против сборной Шотландии, который пройдет 1 июня, в сборную приедут и легионеры.

"Эмполи" является середняком итальянской Серии А. В нынешнем сезоне "синие" уже набрали 37 очков в чемпионате и в данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, что украинская сборная получила уникальный комплект формы к товарищеским матчам.

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Футбол