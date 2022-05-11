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УАФ організувала третій спаринг для збірної України

Фото: Збірна України на тренуванні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Про контрольний поєдинок збірної України з італійським "Емполі" домовилася Українська асоціація футболу. Матч відбудеться у рамках підготовки перед плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" зіграють проти "Емполі" 17 травня. Поєдинок на арені "Карло Кастеллані" розпочнеться о 21:30 за київським часом. Квиток на матч вартуватиме 10 євро.

Цей спаринг став третім, про який домовилося керівництво УАФ. Раніше оголосили про контрольні поєдинки з "Боруссією" з Менхенгладбаха (11 травня) та хорватською "Рієкою" (18 травня). Ще два товариські матчі збірна України проведе в останній декаді травня. Її суперниками, найімовірніше, стануть африканські збірні.

Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. У таборі національної команди перебувають 25 гравців-представників УПЛ. До матчу проти збірної Шотландії, який відбудеться 1 червня, у збірну приїдуть і легіонери.

"Емполі" є середняком італійської Серії А. У нинішньому сезоні "сині" вже здобули 37 очок у чемпіонаті й наразі посідають 14-те місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що українська збірна отримала унікальний комплект форми до товариських матчів.

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Футбол