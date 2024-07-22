УАФ обрала варіант заміни "Дніпра-1" у Прем'єр-лізі

Виконком організації вирішив розіграти місце в УПЛ між чотирма командами. За місце в елітному дивізіоні позмагаються закарпатський "Минай", харківський "Металіст 1925", київський "Лівий берег" і кам'янець-подільський "Епіцентр".

Асоціація залучила в міні-турнір двох невдах Прем'єр-ліги попереднього сезону та третю-четверту команди Першої ліги. Останні не змогли підвищитися в класі через плей-офф із командами УПЛ. "Турнір чотирьох" складатиметься з півфіналів 26 липня і фіналу 30 липня. Пари визначать слібим жеребом.

19 липня Прем'єр-ліга задовольнила прохання "Дніпра-1" про зняття зі змагань. "Спортклубівці" відмовилися виходити на старт сезону через фінансові проблеми. Четверта команда УПЛ розпродала лідерів, розформувала жіночу та юнацьку команди, а також з'їхала з бази в Придніпровську.

Сезон 2024/25 Прем'єр-ліги

Чемпіонат розпочнеться 3 серпня. У стартовому турі відбудуться п'ять матчів, а ще три поєдинки перенесли через участь футболістів у футбольному турнірі Олімпіади.

Перша Класичне протистояння УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться в Києві. Базова дата – 26 жовтня. Другий матч вітчизняних грандів відбудеться наприкінці квітня.

Новачками чемпіонату стали петровський "Інгулець" та львівські "Карпати". У першому турі вони зустрінуться з рівненським "Вересом" і луганською "Зорею" відповідно.