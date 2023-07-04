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УАФ обрала тренера олімпійської збірної України: сенсації не вийшло

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Київ, Вівторок 04 липня 2023 12:33
УАФ обрала тренера олімпійської збірної України: сенсації не вийшло Фото: Руслан Ротань із тренерським штабом молодіжки (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Після здобуття молодіжною збірною України олімпійської ліцензії на Ігри 2024 року в Парижі Українська асоціація футболу проголосила Руслана Ротаня головним тренером олімпійської команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

41-річний фахівець готуватиме команду до дебюту на Олімпіадах. Виконком асоціації заздалегідь передбачив такий розвиток подій у час продовження співпраці з тренером.

"У протоколі засідання також було зазначено: "У разі успішного виступу на Євро-2023, а саме – здобуття олімпійської ліцензії, у контракті передбачена опція автоматичного продовження до завершення Олімпіади-2024, представництво на якій від Європи визначатиметься під час Євро-2023", – ідеться в заяві УАФ.

На Олімпійські ігри поїдуть лише 18 футболістів. У турнірі зможуть узяти участь народжені після 1 січня 2001 року вітчизняні гравці. До заявки можна буде внести трьох старших виконавців.

Натомість у кваліфікації до Євро-2025 із молодіжкою працюватиме новий тренерський штаб. Відбір розпочнеться у вересні, а грати за команду U-21 зможуть гравці 2002 року народження та молодші. Найімовірніше, керманичем "синьо-жовтих" стане іспанець Унаї Мельгоса.

До слова, напередодні розповіли про особливості футбольних турнірів на літніх Олімпійських іграх.

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Руслан Ротань Збірна України
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