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УАФ выбрала тренера олимпийской сборной Украины: сенсации не вышло

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Киев, Вторник 04 июля 2023 12:33
УАФ выбрала тренера олимпийской сборной Украины: сенсации не вышло Фото: Руслан Ротань с тренерским штабом молодежки (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

После получения молодежной сборной Украины олимпийской лицензии на Игры 2024 года в Париже Украинская ассоциация футбола провозгласила Руслана Ротаня главным тренером олимпийской команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

41-летний специалист будет готовить команду к дебюту на Олимпиадах. Исполком ассоциации заранее предусмотрел такое развитие событий в период продолжения сотрудничества с тренером.

"В протоколе заседания также было отмечено: "В случае успешного выступления на Евро-2023, а именно – получение олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления до завершения Олимпиады-2024, представительство на которой от Европы будет определяться во время Евро-2023", – говорится в заявлении УАФ.

На Олимпийские игры поедут всего 18 футболистов. В турнире смогут принять участие рожденные после 1 января 2001 года отечественные игроки. В заявку можно будет внести трех исполнителей постарше.

В свою очередь в квалификации к Евро-2025 с молодежкой будет работать новый тренерский штаб. Отбор начнется в сентябре, а играть за команду U-21 смогут игроки 2002 года и моложе. Скорее всего, наставником "сине-желтых" станет испанец Унаи Мельгоса.

К слову, накануне рассказали об особенностях футбольных турниров на летних Олимпийских играх.

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