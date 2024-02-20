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УАФ обрала стадіон для фіналу Кубка України: трофей розширить географію

Фото: Рівненський "Авангард" уперше прийме фінал (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Виконавчий комітет Української асоціації футболу визначився з ареною вирішального поєдинку Кубка України 2023/24. Трофею розіграють у Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Рівненський "Авангард" – стадіон фіналу національного кубка цьогоріч. Арена вперше в історії прийматиме вирішальний матч такого рівня. Рівне стане дев'ятим після Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Полтави, Львова, Запоріжжя і Тернополя містом-господарем фіналу.

Домашній стадіон "Вереса" повернувся на футбольну мапу України восени 2022 року. Після багаторічної реконструкції арена може прийняти трохи більше 7 тисяч уболівальників. Проте, через безпекові обмеження в минулому та нинішньому сезонах рівняни грали за порожніх трибун.

У лютому президент "Вереса" Іван Надєїн анонсував, що з відновленням УПЛ на трибуни зможуть приходить 1200-1300 вболівальників. Таку кількість осіб зможуть прийняти наближчі укриття у випадку повітряної тривоги. Вочевидь, фінал Кубка України зможуть відвідати не більше фанатів.

Наразі боротьбу за трофей продовжують чотири команди. На початку квітня донецький "Шахтар" протистоятиме "Чорноморцю" з Одеси, а житомирське "Полісся" прийме "Ворсклу" з Полтави. Фінал запланований на 15 травня.

До слова, Україна зберегла становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками тижня.

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