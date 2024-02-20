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УАФ выбрал стадион для финала Кубка Украины: трофей расширит географию

Фото: Ровненский "Авангард" впервые примет финал (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определился с ареной решающего поединка Кубка Украины 2023/24. Трофею разыграют в Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Ровненский "Авангард" – стадион финала национального кубка этого года. Арена впервые в истории будет принимать решающий матч такого уровня. Ровно станет девятым после Киева, Харькова, Днепра, Сум, Полтавы, Львова, Запорожья и Тернополя городом-хозяином финала.

Домашний стадион "Вереса" вернулся на футбольную карту Украины осенью 2022 года. После многолетней реконструкции арена может принять немногим более 7 тысяч болельщиков. Однако из-за ограничений безопасности в прошлом и нынешнем сезонах ровенчане играли при пустых трибунах.

В феврале президент "Вереса" Иван Надеин анонсировал, что с возобновлением УПЛ на трибуны смогут приходить 1200-1300 болельщиков. Такое количество лиц смогут принять близлежащие укрытия в случае воздушной тревоги. Очевидно, что финал Кубка Украины смогут посетить не больше фанатов.

В настоящее время борьбу за трофей продолжают четыре команды. В начале апреля донецкий "Шахтер" будет противостоять "Черноморцу" из Одессы, а житомирское "Полесье" примет "Ворсклу" из Полтавы. Финал намечен на 15 мая.

К слову, Украина сохранила положение в таблице коэффициентов УЕФА по итогам недели.

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РовноКубок Украины