УАФ назначила дату финала Кубка Украины-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Турнир пройдет в семь этапов - три предварительных этапа, а также матчи 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Турнир стартует 7 августа, а завершится 13 мая. На каждом этапе команды будут проводить по одному матчу.

Первая жеребьевка состоится 24 июля. После этого станут известны пары команд, которые сыграют в первом предварительном раунде.

Структура проведения Кубка Украины сезона-2019/2020:

Первый предварительный этап

20 команд (2 любительские + 18 команд второй лиги)

Матчи - 07.08.2019. Жеребьевка - 24.07.2019

Второй предварительный этап

26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд первой лиги + 1 команда второй лиги)

Матчи - 21.08.2019. Жеребьевка - 09.08.2019

Третий предварительный этап

20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + 1 команда первой лиги + 6 команд УПЛ, занявшие 7-12 места)

Матчи - 27.09.2019. Жеребьевка - 23.08.2019

1/8 финала

16 команд (10 победителей третьего предварительного этапа + 6 команд УПЛ, занявшие 1-6 места)

Матчи - 30.10.2019. Жеребьевка - 02.10.2019

1/4 финала

8 команд (победители 1/8 финала)

Матчи - 04.03.2020. Жеребьевка - 01.11.2019

1/2 финала

4 команды (победители 1/4 финала)

Матчи - 22.04.2020

Финал Кубка Украины-2019/20 состоится 13 мая.