"UA:Перший" переходит на цифровое вещание

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины переоформила лицензию на вещание телеканала

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сегодня, 10 января, переоформила лицензию на вещание телеканала "UA:Перший" с исключением из нее аналогового вещания в большинстве регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Переоформление лицензии телеканала с исключением аналогового вещания касается всех регионов Украины, кроме зоны проведения операции Объедененных сил (Донецкая и Луганская области), Херсонской области, которая граничит с оккупированным Крымом, а также Харьковской, Черниговской и Сумской областей, поскольку передатчики в этих регионах обеспечивают возможность просмотра "UA: Перший" на приграничной с Россией территории.

В ведомстве считают, что переоформление лицензии телеканала позволит освободить занимаемый радиочастотный ресурс Украины для его дальнейшего более эффективного использования с учетом современных технологий. Кроме того, решение существенно оптимизирует расходы телерадиокомпании.

Отметим, что программы "UA:Перший" по-прежнему доступны в эфирном цифровом формате DVB-T2, на спутнике и в кабельных каналах во всех городах Украины, а также в сети интернет.

Напомним, вещание телеканала "UA:Перший" отключили 25 сентября из-за долгов. Информацию об отключении вещания "UA:Перший" подтвердили и в официальном письме Концерна РРТ, который был направлен в ПАО НСТУ 24 сентября 2018 года.

По словам главы правления НОТУ Зураба Аласании, долг НСТУ перед концерном РРТ, за 10 месяцев, 69 млн гривен.