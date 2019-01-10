ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"UA:Перший" переходить на цифрове мовлення

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 16:52
"UA:Перший" переходить на цифрове мовлення
Ілюстративне фото (1tv)

Національна громадська телерадіокомпанія України переоформила ліцензію на мовлення телеканалу

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) сьогодні, 10 січня, переоформила ліцензію на мовлення телеканалу "UA:Перший" з виключенням з неї аналогового мовлення в більшості регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Переоформлення ліцензії телеканалу з виключенням аналогового мовлення стосується усіх регіонів України, крім зони проведення операції Об'єднаних сил (Донецька і Луганська області), Херсонської області, яка межує з окупованим Кримом, а також Харківської, Чернігівської та Сумської областей, оскільки передавачі в цих регіонах забезпечують можливість перегляду "UA: Перший" на прикордонній з Росією території

У відомстві вважають, що переоформлення ліцензії телеканалу дозволить звільнити займаний радіочастотний ресурс України для його подальшого більш ефективного використання з урахуванням сучасних технологій. Крім того, рішення істотно оптимізує витрати телерадіокомпанії.

Зазначимо, що програми "UA:Перший" як і раніше доступні в ефірному цифровому форматі DVB-T2, на супутнику і в кабельних каналах у всіх містах України, а також в мережі інтернет.

Нагадаємо, мовлення телеканалу "UA:Перший" відключили 25 вересня через борги. Інформацію про відключення мовлення "UA:Перший" підтвердили і в офіційному листі Концерну РРТ, який був направлений в ПАТ НСТУ 24 вересня 2018 року.

За словами голови правління НСТУ Зураба Аласанії, борг телерадіокомпанії перед концерном РРТ, за 10 місяців, 69 млн грн.

 

Комітет Ради схвалив включення до наглядової ради НСТУ релігійного представника Європейський союз мовників закликав Україну в повному обсязі профінансувати "UA: Суспільне"
Новини України телевидениеНОТУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся