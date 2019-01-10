"UA:Перший" переходить на цифрове мовлення

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Національна громадська телерадіокомпанія України переоформила ліцензію на мовлення телеканалу

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) сьогодні, 10 січня, переоформила ліцензію на мовлення телеканалу "UA:Перший" з виключенням з неї аналогового мовлення в більшості регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Переоформлення ліцензії телеканалу з виключенням аналогового мовлення стосується усіх регіонів України, крім зони проведення операції Об'єднаних сил (Донецька і Луганська області), Херсонської області, яка межує з окупованим Кримом, а також Харківської, Чернігівської та Сумської областей, оскільки передавачі в цих регіонах забезпечують можливість перегляду "UA: Перший" на прикордонній з Росією території

У відомстві вважають, що переоформлення ліцензії телеканалу дозволить звільнити займаний радіочастотний ресурс України для його подальшого більш ефективного використання з урахуванням сучасних технологій. Крім того, рішення істотно оптимізує витрати телерадіокомпанії.

Зазначимо, що програми "UA:Перший" як і раніше доступні в ефірному цифровому форматі DVB-T2, на супутнику і в кабельних каналах у всіх містах України, а також в мережі інтернет.

Нагадаємо, мовлення телеканалу "UA:Перший" відключили 25 вересня через борги. Інформацію про відключення мовлення "UA:Перший" підтвердили і в офіційному листі Концерну РРТ, який був направлений в ПАТ НСТУ 24 вересня 2018 року.

За словами голови правління НСТУ Зураба Аласанії, борг телерадіокомпанії перед концерном РРТ, за 10 місяців, 69 млн грн.