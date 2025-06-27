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Понад 100 тисяч російських солдатів: Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 13:38
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Понад 100 тисяч російських солдатів: Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту Фото: Олександр Сирський (CinCAFofUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання - близько 111 тисяч особового складу", - написав він.

За його словами, про противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області.

"Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду", - додав він.

Як зазначив Сирський, особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. "Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки - відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - повідомив головнокомандувач ЗСУ

Поїздка на фронт

Сирський побував у робочій поїздці на Покровському напрямку, де поспілкувався в з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони.

"Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - додав він.

Російський наступ

За інформацією Washington Post, цього літа Росія здійснить масштабний наступ на східну частину Донецької області України, яку вона намагається захопити з початку війни. Крім того, Кремль планує провести менш масштабні атаки вздовж кордону північно-східної Сумської та Харківської областей України, щоб посилити тиск на й без того перевантажені передові війська України.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування ворога у Сумській області.

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