Понад 100 тисяч російських солдатів: Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання - близько 111 тисяч особового складу", - написав він.

За його словами, про противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області.

"Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду", - додав він.

Як зазначив Сирський, особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. "Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки - відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - повідомив головнокомандувач ЗСУ

Поїздка на фронт

Сирський побував у робочій поїздці на Покровському напрямку, де поспілкувався в з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони.

"Провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - додав він.