"У цього генпрокурора - один шлях": Зеленський просить Раду негайно звільнити Кравченка

Президент прокоментував вранішню заяву генерального прокурора Руслана Кравченка про політичний тиск і заявив, що бачить для нього лише один вихід.

"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна бачила всі причини для ухвалення такого рішення.

"Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - додав Зеленський.

Звільнення Кравченка та операція "Карфаген": як все відбувалось

4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинного угруповання, яке діяло в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, його учасники прикривали мережу шахрайських кол-центрів і відмивали здобуте таким чином майно.

Вже 6 вересня генеральний прокурор публічно спростував свою причетність до цих схем. За його словами, підозрюваного співробітника відсторонили від посади, а роботу профільного департаменту доручили перевірити.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 вересня глава держави провів окрему розмову з Кравченком, а також з керівниками НАБУ і САП. Саме після цієї зустрічі генпрокурор подав заяву про звільнення.

Наступного дня, 9 вересня, свої посади втратили ще троє високопосадовців прокуратури. Мова йде про першу заступницю генпрокурора та двох керівників обласної прокуратури.

Про політичні наслідки цієї історії РБК-Україна детальніше розповідало в окремому аналітичному матеріалі. У ньому йшлося про те, як конфлікти між силовими та антикорупційними структурами розхитують державну систему.

Сьогодні, 14 вересня, Кравченко підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу і також закликав його піти у відставку.