"У цього генпрокурора - один шлях": Зеленський просить Раду негайно звільнити Кравченка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко має залишити посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у соцмережах.
Президент прокоментував вранішню заяву генерального прокурора Руслана Кравченка про політичний тиск і заявив, що бачить для нього лише один вихід.
"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна бачила всі причини для ухвалення такого рішення.
"Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - додав Зеленський.
4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинного угруповання, яке діяло в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, його учасники прикривали мережу шахрайських кол-центрів і відмивали здобуте таким чином майно.
Вже 6 вересня генеральний прокурор публічно спростував свою причетність до цих схем. За його словами, підозрюваного співробітника відсторонили від посади, а роботу профільного департаменту доручили перевірити.
Як повідомляло РБК-Україна, 8 вересня глава держави провів окрему розмову з Кравченком, а також з керівниками НАБУ і САП. Саме після цієї зустрічі генпрокурор подав заяву про звільнення.
Наступного дня, 9 вересня, свої посади втратили ще троє високопосадовців прокуратури. Мова йде про першу заступницю генпрокурора та двох керівників обласної прокуратури.
Про політичні наслідки цієї історії РБК-Україна детальніше розповідало в окремому аналітичному матеріалі. У ньому йшлося про те, як конфлікти між силовими та антикорупційними структурами розхитують державну систему.
Сьогодні, 14 вересня, Кравченко підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу і також закликав його піти у відставку.
За словами генпрокурора, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні дитини, яким той нібито намагався створити підстави для уникнення відповідальності в суді.
Другу підозру, за його словами, оголосили особі, наближеній до керівника САП Олександра Клименка - йдеться про пропозицію неправомірної вигоди суддям Вищого антикорупційного суду та сприяння в ухиленні від мобілізації.