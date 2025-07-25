"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі

У всіх зустрічей України та Росії у Стамбулі є один глядач - президент США Дональд Трамп. Це одна з важливих причин продовжувати ці переговори.

"Раніше і так (без зустрічей у Стамбулі, - ред.) домовлялися, але ці обміни були не такого масштабу. Це важливо. І якщо кожна така зустріч, хай вона і 38 хвилин тривала, як остання, буде давати нам можливість повернути ще 1200 людей наших, це треба робити. І для нас це якби великий плюс", - сказав Рейтерович.

По-друге, за його словами, у цих всіх зустрічей України та РФ є один глядач.

"Прізвище цього глядача - Трамп. Тобто Україна через ці зустрічі, як, до речі, і Росія, але в нас краще виходить, показує Трампу, що ми готові, зустрілися, запропонували перемир'я, а Росія відмовилася і так далі", - зазначив політолог.

Він підкреслив, що для України це збереження ініціативи по відношенню до Трампа.

"Що дивіться, ми як би все робимо і питання не до нас, питання задавайте Росії. Плюс, ми насправді під час останньої зустрічі класно закинули тему, і Ердоган її сьогодні підхопив, в кінці серпня організувати зустріч Трампа, Зеленського і Путіна. В Кремлі вже сказали, що не встигнуть, мало часу, тому що для них така зустріч категорично не вигідна", - додав Рейтерович.

За його словами, Путін не хоче цієї зустрічі й навіть боїться її. Адже російський диктатор вважає, що для нього це приниження.

"Він не може зустрітися з Зеленським. Може зустрітися тільки, щоб Україна підписала капітуляцію. А цього ніколи не буде. І тому ми навіть такими діями знову виставляємо Путіна в такому дурному світлі й показуємо Трампу, що він не хоче завершення війни", - зазначив політолог.

Він наголосив, що, якщо зустрічі у Стамбулі продовжуватимуться, то "треба брати в цьому участь та вкидувати якісь нові ідеї, говорити постійно про перемир'я, а потім всьому світу демонструвати недоговороздатність Росії".

"І демонструвати це володарю Білого дому", - додав Рейтерович.