У Ростовській області заявили про ракетну атаку і похизувались роботою ППО

За його словами, регіон нібито було атаковано ракетами, а російська ППО відбила атаку 10 ракет.

В результаті цього у Кам'янському районі внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок. На місці працюють чергово-рятувальні служби.

Також він заявив, що осколками було пошкоджено вікна в будинку по вулиці Річкова. У дворі домоволодіння по вулиці Карла Маркса виявлено ще один фрагмент ракети.

За оперативними даними, що надходять, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Також в мережі було оприлюднено відповідні відео, на яких видно атаку.

Обстріли Ростовської області

Раніше ми писали про те, що у Ростовській області 29 листопада пролунали вибухи під час повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Біля міста Каменськ-Шахтинський сталася пожежа на нафтобазі "Атлас".