У Північнокримському каналі неподалік Джанкоя почала зникати вода. Фото

На опублікованих фото видно, що заплава Північнокримського каналу, яку раніше називали "міським пляжем" Джанкоя майже пересохла. Варто зауважити, що туди не йде вода ще з 2014 року, однак наразі її лишилась критична кількість.

Окрім цього зниження рівня води можна помітити і при в'їзді в сам Джанкой. Ще зовсім нещодавно вода сягала верхньої смуги загородження. Зараз її стало майже вдвічі менше.

За словами місцевих, вода у місті дається без перебою, але питну воду доводиться купувати окремо.

Фото: Північнокримський канал поблизу міста Джанкой (krymsos.com)

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Раніше експерти наголошували, що після терористичного акту ворогів відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо.

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