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В Северокрымском канале неподалеку от Джанкоя начала исчезать вода. Фото

Фото: в Северокрымском канале неподалеку от Джанкоя начала исчезать вода (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подрыв Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023 привел к обмелению Северокрымского канала вблизи города Джанкой, в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КрымSOS.

На опубликованных фото видно, что пойма Северокрымского канала, которую раньше называли "городским пляжем" Джанкоя почти пересохла. Следует заметить, что туда не идет вода еще с 2014 года, однако пока ее осталось критическое количество.

Кроме этого снижение уровня воды можно заметить и при въезде в сам Джанкой. Еще совсем недавно вода достигала верхней полосы заграждения. Сейчас ее стало почти вдвое меньше.

По словам местных, вода в городе дается без перебоя, но питьевую воду приходится покупать отдельно.

Фото: Северокрымский канал вблизи города Джанкой (krymsos.com)

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Ранее эксперты отмечали, что после террористического акта врагов отстроить Каховскую ГЭС будет невозможно.

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