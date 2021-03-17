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"У нас есть шанс вернуть Белый дом". Трамп вновь заявил о "сфальсифицированных" выборах

Новина українською → США, Среда 17 марта 2021 06:00
"У нас есть шанс вернуть Белый дом". Трамп вновь заявил о "сфальсифицированных" выборах Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в очередной раз, что президентские выборы 2020 года "нужно было отменить". Также он не исключил своего участия в дальнейших гонках.

Об этом он сказал в интервью для Fox News.

По его словам, Верховный суд и судебная система "не имели смелости отменить выборы, которые надо было отменить".

Он в очередной раз заявил о якобы фальсификации на выборах в 2020 году.

Кроме того, он отметил, что, согласно опросам, якобы много людей хотят, чтобы он принимал участие в следующих гонках.

"Я думаю, что у нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом", - сказал Трамп, добавив, что намерен помочь своим товарищам-республиканцам вернуть себе контроль над Палатой представителей и Сенатом США на выборах 2022 года.

Трамп не впервые заявляет, что будет баллотироваться на выборах в 2024 году. Он также заявлял, что убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Напомним, американское разведывательное сообщество опубликовала отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

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