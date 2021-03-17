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"У нас є шанс повернути Білий дім". Трамп знову заявив про "сфальсифіковані" вибори

Новость на русском → США, Середа 17 березня 2021 06:00
"У нас є шанс повернути Білий дім". Трамп знову заявив про "сфальсифіковані" вибори Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент США Дональд Трамп заявив вкотре, що президентські вибори 2020 року "треба було скасувати". Також він не виключив своєї участі в подальших перегонах.

Про це він сказав у інтерв’ю для Fox News.

За його словами, Верховний суд і судова система "не мали сміливості скасувати вибори, які треба було скасувати".

Він вкотре заявив про начебто фальсифікації на виборах у 2020 році.

Крім того, він зауважив, що, згідно з опитуваннями, нібито багато людей хочуть, щоб він брав участь у наступних перегонах.

"Я думаю, що у нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім", - сказав Трамп додавши, що має намір допомогти своїм товаришам-республіканцям повернути собі контроль над Палатою представників і Сенатом США на виборах 2022 року.

Трамп не вперше заявляє, що буде балотуватись на виборах в 2024 році. Він також заявляв, що переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

Нагадаємо, американська розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів в президенти.

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