"У нас є шанс повернути Білий дім". Трамп знову заявив про "сфальсифіковані" вибори
Колишній президент США Дональд Трамп заявив вкотре, що президентські вибори 2020 року "треба було скасувати". Також він не виключив своєї участі в подальших перегонах.
Про це він сказав у інтерв’ю для Fox News.
За його словами, Верховний суд і судова система "не мали сміливості скасувати вибори, які треба було скасувати".
Він вкотре заявив про начебто фальсифікації на виборах у 2020 році.
Крім того, він зауважив, що, згідно з опитуваннями, нібито багато людей хочуть, щоб він брав участь у наступних перегонах.
"Я думаю, що у нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім", - сказав Трамп додавши, що має намір допомогти своїм товаришам-республіканцям повернути собі контроль над Палатою представників і Сенатом США на виборах 2022 року.
Трамп не вперше заявляє, що буде балотуватись на виборах в 2024 році. Він також заявляв, що переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.
Нагадаємо, американська розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів в президенти.