"У нас рабства немає". Зеленський відповів, чи можлива евакуація Києва

Так, у президента запитали, чи є ризик евакуації великих міст, як Одеса чи Київ? На що глава держави зазначив, що Путін у своїх діях наслідує Гітлера і Україна готова відстояти свої території.

"Я не бачу, щоб Росія почала нову війну. Росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера. Той наносив по Європі, включно з Україною, удари по інфраструктурі. Було бомбардування по інфраструктурі, життєво важливим пунктам, по електроенергії, вдопостачанню, щоб у людей була паніка, щоб вони починали бігти, щоб легше потім було зруйнувати повністю міста. Бо міста, коли немає людей, легше повністю зруйнувати. А вже потім заходять військові. Тактика президента Путіна така ж брудна, як і тактика Гітлера, вона нам абсолютно зрозуміла і тому ми готові відстояти. Світ один раз вже пережив таку хвилю агресії, я думаю, і другий раз переживе", - зазначив Зеленський.

На уточнююче запитання журналіста, чи буде евакуйовано Київ, Зеленський зазначив, що українці самі можуть вирішувати - їхати чи залишатись у місті.

"Ми будемо триматись, у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, вони можуть собі це дозволити і це нормально. Кожна людина захищає державу, захищає себе. Родина це також частина держави. Бувають різні приклади. Іноді людям потрібно поїхати. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. Але я вам точно хочу сказати, якщо місто буде порожнє, його дуже просто захопити. Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі на зруйновані міста на Донбасі порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали, правильно робили. Вони їхали, бо там були постійно під вогнем", - зазначив він.