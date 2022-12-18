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"У нас рабства нет". Зеленский ответил, возможна ли эвакуация Киева

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Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 10:49
"У нас рабства нет". Зеленский ответил, возможна ли эвакуация Киева Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Россия повторяет войну фашистского режима, уничтожая инфраструктуру городов. Однако Украина будет держаться до последнего, но граждане должны сами решать эвакуироваться ли из крупных городов, таких как Киев или Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского французским СМИ.

Так, у президента спросили, есть ли риск эвакуации больших городов, как Одесса или Киев? На что глава государства отметил, что Путин в своих действиях наследует Гитлера и Украина готова отстоять свои территории.

"Я не вижу, чтобы Россия начала новую войну. Россия шаг за шагом повторяет войну фашистского режима, режима Гитлера. Тот наносил по Европе, включая Украину, удары по инфраструктуре. Была бомбардировка по инфраструктуре, жизненно важным пунктам, по электроэнергии, водоснабжению, чтобы у людей была паника, чтобы они начинали бежать, чтобы легче потом было разрушить полностью города, потому что города, когда нет людей, легче полностью разрушить. А уже потом заходят военные. Тактика Путина такая же грязная, как и тактика Гитлера, она нам абсолютно понятна и поэтому мы готовы отстоять. Мир однажды уже пережил такую волну агрессии, я думаю, и во второй раз переживет", - отметил Зеленский.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли эвакуирован Киев, Зеленский отметил, что украинцы сами могут решать - ехать или оставаться в городе.

"Мы будем держаться, у нас рабства нет. У нас демократическое общество. Когда люди хотят уехать, они могут себе это позволить и это нормально. Каждый человек защищает государство, защищает себя. Семья это тоже часть государства. Бывают разные примеры. Иногда людям нужно уехать. Государство должно дать коридоры и возможности для эвакуации. Но я вам точно хочу сказать, если город будет пуст, его очень просто захватить. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства. Все на разрушенные города на Донбассе пусты. Людей или убила российская армия, или они их уничтожили, или люди уехали, правильно делали. Они ехали, потому что там были постоянно под огнем", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Россия может снова попытаться пойти на Киев. В частности, в ВСУ не исключают, что новое наступление может быть в феврале, а по пессимистическому сценарию - в январе.

Детальнее о возможных планах Кремля читайте в материале Российский план. Когда и как может начаться большое наступление на Украину .

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