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"У нас хороша позиція на переговорах": Зеленський назвав головні переваги України

11:39 12.09.2026 Сб
2 хв
Київ також отримав новий "позитивний сигнал"
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Станом на сьогодні Україна дійсно займає сильну позицію під час мирних переговорів щодо завершення війни, розв'язаної Росією.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На переконання глави держави, саме візит посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва є "позитивним сигналом".

Зеленський пояснив, що під час зустрічі з командою Дональда Трампа чітко дав їм зрозуміти, що наразі Україна має всі можливості для ведення мирних переговорів.

Одна з головних переваг Києва полягає в тому, що Сили оборони щомісяця встигають знешкоджувати понад 30 000 російських загарбників.

За словами Зеленського, для ворога це справді "велика ціна" за мізерні здобутки на полі бою.

Ще одна важлива перевага України - те, що вона дійсно стала сильнішою, ніж була минулого року.

"Ось чому ми вважаємо, що зараз у нас хороша позиція для переговорів", - пояснив глава держави.

Зеленський також розповів, що обговорював із посланцями Трампа потенційне енергетичне перемир'я з Росією. Президент вважає, що саме воно могло б стати відправною точкою для миру.

"Що може привести нас до будь-яких переговорів? Отже, енергетика та зерно. Це крок номер один - те, чого ми можемо досягти", - підсумував Зеленський.

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Володимир ЗеленськийМирні переговориВійна Росії проти України