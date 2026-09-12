"У нас хороша позиція на переговорах": Зеленський назвав головні переваги України

На переконання глави держави, саме візит посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва є "позитивним сигналом".

Зеленський пояснив, що під час зустрічі з командою Дональда Трампа чітко дав їм зрозуміти, що наразі Україна має всі можливості для ведення мирних переговорів.

Одна з головних переваг Києва полягає в тому, що Сили оборони щомісяця встигають знешкоджувати понад 30 000 російських загарбників.

За словами Зеленського, для ворога це справді "велика ціна" за мізерні здобутки на полі бою.

Ще одна важлива перевага України - те, що вона дійсно стала сильнішою, ніж була минулого року.

"Ось чому ми вважаємо, що зараз у нас хороша позиція для переговорів", - пояснив глава держави.

Зеленський також розповів, що обговорював із посланцями Трампа потенційне енергетичне перемир'я з Росією. Президент вважає, що саме воно могло б стати відправною точкою для миру.

"Що може привести нас до будь-яких переговорів? Отже, енергетика та зерно. Це крок номер один - те, чого ми можемо досягти", - підсумував Зеленський.