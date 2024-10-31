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У МЗС України відреагували на результати виборів у Грузії

Ілюстративне фото: у МЗС України відреагували на результати виборів у Грузії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна уважно спостерігала за парламентськиvb виборами у Грузії, які відбулися 26 жовтня 2024 року. На них було зафіксовано низку правопорушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Ми підтримуємо висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення", - сказано у повідомленні МЗС.

У відомстві зауважили, що на виборах було зафіксовано низку правопорушень: підкуп, залякування, примус, тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа.

У МЗС вважають, що саме це викликало таку позитивну реакцію на вибори у Грузії. Адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму.

"Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності. Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - заявили у МЗС України.

Парламентські вибори у Грузії 

У суботу, 26 жовтня, в Грузії відбулися парламентські вибори. Під час голосування зафіксували численні порушення, включно з вкиданням бюлетенів та видачею декількох бюлетенів одній особі.

За даними ЦВК, проросійська партія "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів. Опозиція відмовилася визнавати результати, і в Тбілісі почалися протести.

Згодом президент Грузії Саломе Зурабішвілі також не визнала результати виборів, вона назвала їх сфальсифікованими. Через що її викликали до прокуратури.

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