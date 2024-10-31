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В МИД Украины отреагировали на результаты выборов в Грузии

Иллюстративное фото: в МИД Украины отреагировали на результаты выборов в Грузии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина внимательно наблюдала за парламентскими выборами в Грузии, которые состоялись 26 октября 2024 года. На них был зафиксирован ряд правонарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы поддерживаем выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что на выборах был зафиксирован ряд правонарушений: подкуп, устрашение, принуждение, давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа.

В МИДе считают, что именно это вызвало такую положительную реакцию на выборы в Грузии. Ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления характерны именно для российского режима.

"Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути к потере суверенитета и независимости. Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", - заявили в МИД Украины.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Во время голосования зафиксировали многочисленные нарушения, включая вбрасывание бюллетеней и выдачу нескольких бюллетеней одному лицу.

По данным ЦИК, пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов. Оппозиция отказалась признавать результаты и в Тбилиси начались протесты.

Впоследствии президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала результаты выборов, она назвала их сфальсифицированными. Из - за чего ее вызвали в прокуратуру.

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ГрузияМИД Украины