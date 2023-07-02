У Мінреінтеграції закликали Запорізьку облраду позбавити гауляйтера Балицького мандата

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликає позбавити гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького мандата депутата обласної ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
"Він публічно підтримав російську окупацію. Він добровільно пішов на співпрацю й обійняв посаду "очільника" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Але чомусь формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради", - звернули увагу у міністерстві.
Окрім цього там вважають подібну ситуацію "ганебною" та закликали позбавити зрадника мандата.
Нагадаємо, Балицький був обраний депутатом Запорізької обласної ради у 2020-му від Опозиційного блоку. Ще з перших днів російського вторгнення він почав допомагати окупантам у захопленій частині Запорізької області. Згодом його було призначено головою окупаційної "Запорізької військово-цивільної адміністрації".
Окрім цього наприкінці червня 2023 року на основі доказової бази суд призначив покарання гауляйтеру Балицькому у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Його було визнано винним за двома статтями КК України:
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