В Минреинтеграции призвали Запорожский облсовет лишить гауляйтера Балицкого мандата

"Он публично поддержал российскую оккупацию. Он добровольно пошел на сотрудничество и вступил в должность "главы" оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области. Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета", - обратили внимание в министерстве.

Кроме этого, там считают подобную ситуацию "позорной" и призвали лишить предателя мандата.

Напомним, Балицкий был избран депутатом Запорожского областного совета в 2020 году от Оппозиционного блока. Еще с первых дней российского вторжения он стал помогать оккупантам в захваченной части Запорожской области. Впоследствии он был назначен главой оккупационной "Запорожской военно-гражданской администрации".

Кроме этого, в конце июня 2023 года на основе доказательной базы суд назначил наказание гауляйтеру Балицкому в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Он был признан виновным по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 110 - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.