В Минреинтеграции призвали Запорожский облсовет лишить гауляйтера Балицкого мандата

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий призывает лишить гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого мандата депутата областного совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Он публично поддержал российскую оккупацию. Он добровольно пошел на сотрудничество и вступил в должность "главы" оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области. Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета", - обратили внимание в министерстве.
Кроме этого, там считают подобную ситуацию "позорной" и призвали лишить предателя мандата.
Напомним, Балицкий был избран депутатом Запорожского областного совета в 2020 году от Оппозиционного блока. Еще с первых дней российского вторжения он стал помогать оккупантам в захваченной части Запорожской области. Впоследствии он был назначен главой оккупационной "Запорожской военно-гражданской администрации".
Кроме этого, в конце июня 2023 года на основе доказательной базы суд назначил наказание гауляйтеру Балицкому в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Он был признан виновным по двум статьям УК Украины:
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