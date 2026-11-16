"У Міноборони є багато землі": в Мінветеранів озвучили плани щодо житла для ветеранів

Після повернення з війни до цивільного життя ветерани стикаються з низкою проблем, зокрема з пошуком житла.

Наразі державні програми насамперед охоплюють найбільш уразливі категорії, однак у перспективі підхід до забезпечення житлом можуть розширити.

"Ветеран, який не має інвалідності, не гірший за людину з інвалідністю. Він так само воював. Але держава не може видати все всім одночасно. Програми мають починатися з найважчих випадків", - пояснив Кім.

Як можуть будувати житло для ветеранів

Одним із можливих варіантів Кім назвав залучення Державної спеціальної служби транспорту до будівництва житла після завершення війни.

За його словами, ця структура має досвід швидкого зведення та відновлення об'єктів, а також може виконувати такі роботи з мінімальними витратами.

Як приклад міністр навів роботу служби на Миколаївщині. За вісім місяців вона відновила 22 мости. На думку Кіма, цей досвід можна використати і для будівництва житла для ветеранів.

Ще одним ресурсом для реалізації такої ідеї можуть стати державні землі, які перебувають у розпорядженні Міністерства оборони. Кім зазначив, що їх можна було б використовувати для зведення житла як для військовослужбовців, так і для ветеранів.

"У Міноборони є багато землі, яка належить державі. Її можна використовувати для будівництва житла для військових і ветеранів", - підсумував він.