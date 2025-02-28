У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі

Правоохоронці проводять обшуки на чотирьох підприємствах Києва. Вони спеціалізуються на виробництві лікарських засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За даними джерел РБК-Україна, мова про фармацевтичні підприємства "Дарниця" та "Фармак".

Як уточнили у поліції, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ.

"Більш детальна інформація згодом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого цього року правоохоронці повідомили, що вони викрили корупційну схему в Київській міській раді. У ній, зокрема, брали участь чинні та колишні депутати міськради.

За інформацією джерел РБК-Україна, фігурантами були заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міськради, зокрема, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і член комісії Олена Марченко. При цьому організатором був екс-депутат Київської міськради Денис Комарницький.

Сьогодні стало відомо, що заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич буде звільнений з посади. Раніше суд обрав йому запобіжний захід з можливістю застави.