У Києві звільнять фігурантів "земельної справи"

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич буде звільнений з посади. Раніше суд обрав йому запобіжний захід з можливістю застави.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Зазначу щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству", - написав він.

Кличко повідомив, що також будуть звільнені заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

"Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження. У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація", - заявив Кличко.

Земельна справа

Раніше повідомлялося, що заступник голови КМДА Петро Оленич є фігурантом дрібної "земельної справи" на 11,6 млн гривень.

На початку лютого українські правоохоронці оголосили, що вони викрили корупційну схему в Київській міській раді. Стверджувалося, що у ній брали участь чинні та колишні депутати міськради.

За інформацією джерел РБК-Україна, фігурантами були заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міськради, зокрема, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і член комісії Олена Марченко. При цьому організатором був екс-депутат Київської міськради Денис Комарницький.

Вони могли незаконним шляхом заволодіти земельними ділянками в Києві.

Суд уже обрав запобіжний захід Петру Оленичу у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 15 млн гривень. При цьому Дениса Комарницького оголосили в розшук.