"У него же карта есть!". Подоляк потроллил Лукашенко за его заявления о "спецоперации" РФ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на днях пожаловался на затянувшуюся "спецоперацию" России на территории Украины. В связи с этим советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк потролил Лукашенко, заявив, что тот должен посмотреть на своей карте обезвредили ли места, с которых готовилось нападение.

"У него же карта есть! Он должен посмотреть на карту, с каких мест там собирались напасть. Почему "операция" затянулась, если эти места были превентивно обезврежены? Когда такие люди что-то говорят, надо всегда оценивать в ретроспекции - и то, что он говорил три, пять дней назад. Это человек, для которого 180 градусов - нормальный разворот головы", - заявил Подоляк.

Он также добавил, что Беларусь очень эффектно подставила свою территорию для того, чтобы бомбить территорию Украины.

"Как говорит этот Лукашенко: "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - добавил советник руководителя Офиса президента.