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"У него же карта есть!". Подоляк потроллил Лукашенко за его заявления о "спецоперации" РФ

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на днях пожаловался на затянувшуюся "спецоперацию" России на территории Украины. В связи с этим советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк потролил Лукашенко, заявив, что тот должен посмотреть на своей карте обезвредили ли места, с которых готовилось нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "НВ".

"У него же карта есть! Он должен посмотреть на карту, с каких мест там собирались напасть. Почему "операция" затянулась, если эти места были превентивно обезврежены? Когда такие люди что-то говорят, надо всегда оценивать в ретроспекции - и то, что он говорил три, пять дней назад. Это человек, для которого 180 градусов - нормальный разворот головы", - заявил Подоляк.

Он также добавил, что Беларусь очень эффектно подставила свою территорию для того, чтобы бомбить территорию Украины.

"Как говорит этот Лукашенко: "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался, что война России против Украины затянулась.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет развязывать войну на Западе, поскольку знает, кто ему будет противостоять.

По данным украинской разведки, российское вторжение в Украину может продлиться до осени.

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Александр ЛукашенкоИрина ПодолякВойна России против Украины