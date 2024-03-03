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"У Харкові масово продають квартири через загрозу оточення": росіяни вигадали черговий фейк

Неділя 03 березня 2024 03:09
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"У Харкові масово продають квартири через загрозу оточення": росіяни вигадали черговий фейк Фото: Росія запустила фейк про оточення Харкова (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Російські ресурси поширюють інформацію, нібито російська армія братиме Харків у "кільце", тому українці "терміново" продають свої квартири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За інформацією російських ЗМІ, у Харкові нібито активно продають квартири через наступ з боку РФ. У пошуковику Google запит "продам квартиру" перебуває на першій позиції. Новину поширюють проросійські ресурси, додаючи заголовки про "другий Маріуполь".

&quot;У Харкові масово продають квартири через загрозу оточення&quot;: росіяни вигадали черговий фейкФото: Росія запустила фейк про оточення Харкова (Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки)

Однак насправді Харків не перебуває ні в оточенні, ні у напівоточенні армії РФ, тому фейкові заяви окупанта про "місто у кільці" не відповідають дійсності, йдеться у спростуванні.

"Харків – навіть не у топ-3 у видачі результатів Google на запит "продам квартиру в". Поширюючи такі фейки, пропаганда Кремля намагається посіяти паніку та залякати цивільних українців", - додали у SPRAVDI.

Нагадаємо, раніше російські медіа розповсюджували чергові фейки про нібито "анонсування" Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України відсторонення Володимира Зеленського від влади.

Вони "оприлюднили" представниками ГУР "точну дату повалення влади президента Зеленського". Проте насправді у військовій розвідці нічого подібного не заявляли.

"Поширене повідомлення є продуктом хворої уяви російської пропаганди і систематичної кампанії Кремля з дискредитації президента Зеленського", - зазначили SPRAVDI.

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