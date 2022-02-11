"У вас есть две недели". Зеленский пригрозил увольнением ряду глав ОГА: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

По словам Зеленского, плохое состояние подготовки, в частности, в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.

"Я хотел бы обратиться к главам ОГА этих областей и к КГГА, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении, той вертикали. Через две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, играть политикой. В противном случае будут кадровые решения", - заявил Зеленский.