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"У вас есть две недели". Зеленский пригрозил увольнением ряду глав ОГА: в чем причина

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Харьков, Пятница 11 февраля 2022 15:13
"У вас есть две недели". Зеленский пригрозил увольнением ряду глав ОГА: в чем причина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнениями. Поскольку в нескольких регионах плохое состояние подготовки к возможным угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

По словам Зеленского, плохое состояние подготовки, в частности, в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.

"Я хотел бы обратиться к главам ОГА этих областей и к КГГА, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении, той вертикали. Через две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, играть политикой. В противном случае будут кадровые решения", - заявил Зеленский.

Напомним, Рада одобрила закон, разрешающий добровольцам сил территориальной обороны применять собственное оружие.

Добавим, что в Украине утвердили порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач теробороны.

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