"У багатьох буде тепло". Коли розпочнеться опалювальний сезон у Слов'янську

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію посадовця у Facebook.

"Завоздушення системи (коли у систему опалення потрапляє повітря й перешкоджає циркуляції води, - Ред.) та інше. Але тримаємось. Ми - разом. Бережіть себе", - підсумував він.

"Зараз газовики сумісно з теплокомуненерго запускають котельні. Їх у нас 35. До вечора обіцяють впоратись із цим завданням. Тобто вже ввечері сьогодні у багатьох буде тепло", - розповів він.

За словами очільника міської військової адміністрації, опалювальний сезон 2024-2025 рр. у Слов'янську Краматорського району Донецької області розпочнеться до кінця поточної доби - п'ятниці, 1 листопада .

Опалювальний сезон 2024-2025

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над забезпеченням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.

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