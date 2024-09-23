У У Audi розповіли, як створювали найбільш аеродинамічно ефективний серійний автомобіль

Німецькі інженери з центру Audi розповіли, як створювали найбільш аеродинамічно ефективний серійний автомобіль за всю історію бренду, яким став новий A6 Sportback E-tron.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Аеродинаміка - це одна з тих невидимих ​​речей, про які більшість із нас ніколи не задумується, але вона відіграє важливу роль у русі автомобіля. Вимірювання показують, що коли швидкість автомобіля збільшується, скажімо, з 60 км/год до 100 км/год, то опір повітря не подвоюється – він збільшується в чотири рази, що неминуче впливає на споживання палива, чи електроенергії.

Зменшити опір автомобіля доволі складно. Саме тому при розробці кузова авто дизайнери та інженери з аеродинаміки працюють разом, щоб досягти компромісу між естетикою та ефективністю.

Нещодавно німецький виробник представив нову Audi A6 Sportback E-tron, яка має опір повітрю на рівні Cd 0,21 та вважається найаеродинамічнішим Audi. Після того, як дизайнери поділилися своїми початковими ідеями, команда аеродинаміків провела приблизно 1300 симуляцій, а потім годинами випробовувала дослідні моделі в аеродинамічній трубі.

Наприклад, у оригінальному дизайні авто зовнішній край повітрезабірника у передньому бампері виступав трохи більше, але було зроблено невелике коригування, щоб запобігти перешкоджанню потоку повітря. Форма забірника холодного повітря під решіткою радіатора також була змінена, щоб сприяти розриву повітряного потоку та зниженню тиску розрідженого повітря в певних областях.

Також при розробці авто врахували форму днища машини і дизайн колісних дисків. Окрім того, новий автомобіль має піддони, які захищають авто знизу. Також було модернізовано захист двигуна A6 E-tron з урахуванням аеродинамічних особливостей руху на великих швидкостях.