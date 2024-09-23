В Audi рассказали, как создавали наиболее аэродинамически эффективный серийный автомобиль
Немецкие инженеры из центра Audi рассказали, как создавали наиболее аэродинамически эффективный серийный автомобиль за всю историю бренда, которым стал новый A6 Sportback E-tron.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.
Аэродинамика – это одна из тех невидимых вещей, о которых большинство из нас никогда не задумывается, но она играет важную роль в движении автомобиля. Измерения показывают, что когда скорость автомобиля увеличивается, скажем, с 60 км/ч до 100 км/ч, сопротивление воздуха не удваивается – оно увеличивается в четыре раза, что неизбежно влияет на потребление топлива или электроэнергии.
Уменьшить сопротивление автомобиля довольно сложно. Именно поэтому при разработке кузова авто дизайнеры и инженеры по аэродинамике работают вместе, чтобы добиться компромисса между эстетикой и эффективностью.
Недавно немецкий производитель представил новую Audi A6 Sportback E-tron, которая сопротивляется воздуху на уровне Cd 0,21 и считается самым аэродинамическим Audi. После того, как дизайнеры поделились своими начальными идеями, команда аэродинамиков провела примерно 1300 симуляций, а затем часами испытывала опытные модели в аэродинамической трубе.
Например, в оригинальном дизайне авто внешний край воздухозаборника в переднем бампере выступал чуть больше, но была сделана небольшая корректировка, чтобы предотвратить препятствие потоку воздуха. Форма заборника холодного воздуха под решеткой радиатора также изменена, чтобы способствовать разрыву воздушного потока и снижению давления разреженного воздуха в определенных областях.
Также при разработке авто учли форму днища машины и дизайн колесных дисков. Кроме того, новый автомобиль имеет поддоны, защищающие авто снизу. Также была модернизирована защита двигателя A6 E-tron с учетом аэродинамических особенностей движения на больших скоростях.
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