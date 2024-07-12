На тютюновій фабриці у Винниках на правоохоронців було вчинено напад: відкрито кримінальне провадження

Зокрема близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку.

Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль. Надалі зазначені особи намагались вивезти тютюнові вироби з території, не зважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду.

Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Зазначається, що слідчі дії на території фабрики проводяться у встановленому Законом порядку, в рамках кримінального провадження за ухвалою суду та з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій та ігнорують вимоги ухвали слідчого судді на проведення обшуку на складських та виробничих приміщеннях.