На табачной фабрике в Винниках на правоохранителей было совершено нападение: возбуждено уголовное производство

В частности, около 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска.

В то же время, часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль. В дальнейшем эти лица пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что они на данный момент были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.

Требование патрульных полицейских прекратить незаконные действия было проигнорировано, а их служебный автомобиль заблокирован. После этого неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. В настоящее время они находятся в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Следственные действия на территории фабрики проводятся в установленном Законом порядке, в рамках уголовного производства по определению суда и с соблюдением требований Уголовного процессуального кодекса Украины.

Представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий и игнорируют требования определения следственного судьи на проведение обыска на складских и производственных помещениях.