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На табачной фабрике в Винниках на правоохранителей было совершено нападение: возбуждено уголовное производство

Фото: в Винниках на правоохранителей было совершено нападение
Автор: Александр Мороз

Вчера вечером, 12 июля, в Винниках Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности группа неизвестных лиц агрессивно препятствовала правоохранителям во время исполнения ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

В частности, около 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска.

В то же время, часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль. В дальнейшем эти лица пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что они на данный момент были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.

Требование патрульных полицейских прекратить незаконные действия было проигнорировано, а их служебный автомобиль заблокирован. После этого неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. В настоящее время они находятся в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Следственные действия на территории фабрики проводятся в установленном Законом порядке, в рамках уголовного производства по определению суда и с соблюдением требований Уголовного процессуального кодекса Украины.

Представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий и игнорируют требования определения следственного судьи на проведение обыска на складских и производственных помещениях.

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