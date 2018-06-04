З в'язниці в "ЛНР" звільнили незаконно утримуваного там українця

Чоловік був засуджений українським судом ще до 2014 року і провів у в'язниці на 2 роки більше визначеного терміну

З в'язниці на окупованій території Луганської області звільнили засудженого до 2014 року українця, якого бойовики продовжували утримувати після завершення терміну ув'язнення. Про це повідомив у Facebook регіональний координатор з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"Громадянина України, засудженого до 2014 року, якого НЗФ "ЛНР" незаконно утримувало у місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародного співтовариства вдалося звільнити", - написав правозахисник.

Він додав, що поки не показує обличчя та не розголошує персональні дані звільненого, але не виключив проведення з часом прес-конференції з ним.

Раніше Лисянський повідомляв, що у в'язниці на окупованій території перебуває громадянин України, засуджений на три роки українським судом, термін ув'язнення якого закінчився два роки тому, але його продовжували незаконно утримувати у в'язниці "ЛНР".

Нагадаємо, 26 травня двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України були захоплені бойовиками "ЛНР".