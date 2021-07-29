Тюрьма для особо опасных преступников: адвокат сообщил о местонахождении Приходько

В то же время адвокат рассказал, что ему не удалось подтвердить эту информацию у сотрудников исправительного учреждения.

После нескольких взаимных перенаправлений на другие телефонные номера дежурная часть сообщила, что не выдает персональные данные заключенных по телефону.

На вопрос, считается ли персональными данными факт местонахождения Приходько в этой тюрьме, женщина из дежурной части громко заявила: "Вдруг вы вор в законе и хотите убить его?".