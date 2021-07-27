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Местонахождение политзаключенного Приходько неизвестно уже два месяца, - омбудсмен

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Вторник 27 июля 2021 11:26
Местонахождение политзаключенного Приходько неизвестно уже два месяца, - омбудсмен Фото: политзаключенный Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: РБК-Украина

Местонахождение украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько неизвестно с начала июня. Официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Как известно, в марте Приходько приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 тысяч рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019".

17 мая Военный апелляционный суд Власиха Московской области отклонил апелляционную жалобу Приходько.

После того была информация, что Приходько этапирован для отбывания незаконного наказания в российский город Владимир. Последнее известное место содержания политзаключенного - "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".

Денисова просит свою российскую коллегу Татьяну Москалькова принять меры для подтверждения местонахождения Олега Приходько, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья.

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