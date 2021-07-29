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Тюрьма для особо опасных преступников: адвокат сообщил о местонахождении Приходько

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Четверг 29 июля 2021 15:11
Тюрьма для особо опасных преступников: адвокат сообщил о местонахождении Приходько Фото: политзаключенный Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: РБК-Украина

По информации адвоката Назима Шейхмамбетова пожилой украинский политзаключенный Олег Приходько сейчас находится во Владимирском централе. Это российская тюрьма для особо опасных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

В то же время адвокат рассказал, что ему не удалось подтвердить эту информацию у сотрудников исправительного учреждения.

После нескольких взаимных перенаправлений на другие телефонные номера дежурная часть сообщила, что не выдает персональные данные заключенных по телефону.

На вопрос, считается ли персональными данными факт местонахождения Приходько в этой тюрьме, женщина из дежурной части громко заявила: "Вдруг вы вор в законе и хотите убить его?".

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что местонахождение политзаключенного Приходько неизвестно уже два месяца.

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