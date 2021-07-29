В'язниця для особливо небезпечних злочинців: адвокат повідомив місцезнаходження Приходька

За інформацією адвоката Назима Шейхмамбетова літній український політв'язень Олег Приходько зараз перебуває у Володимирському централі. Це російська в'язниця для особливо небезпечних злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську Солідарність" .

Водночас адвокат розповів, що йому не вдалося підтвердити цю інформацію у співробітників виправної установи.

Після кількох взаємних перенаправлень на інші телефонні номери чергова частина повідомила, що не видає персональні дані ув'язнених по телефону.

На питання, чи вважається персональними даними факт місцезнаходження Приходька в цій в'язниці, жінка з чергової частини голосно заявила: "Раптом ви злодій в законі і хочете вбити його?".