Тюнінг фар авто: покращить, чи погіршить світло в машині

Немає автомобіліста, який би був "на всі сто" задоволений своїми фарами. Оскільки немає головного освітлювача – сонця, ми ніколи не будемо бачити дорогу вночі так, як вдень. Але найчастіше кращого світла жадають власники машин з великим пробігом і вантажем років за кормою.

При тому, що навіть нові заводські фари на автомобілях зазвичай освітлюють місцевість далеко не ідеально, після кількох років інтенсивної експлуатації вони світять ще гірше – так, що водій змушений суттєво знижувати швидкість. Є кілька методів омолодити світло, але при тому є і чимало можливостей остаточно зіпсувати його.

Ще варто нагадати, що Правила дорожнього руху України забороняють втручання у конструкцію світлотехніки. При тому що таким вважається і зміна типу ламп: офіційно замість галогенових не можна ставити ксенонові чи світлодіодні. Але в реаліях, коли обов’язкового техогляду для приватних автівок в Україні немає, чимала кількість водіїв дозволяє собі таке вдосконалення.

Як покращити світло фар автомобіля

Ще не так давно водії мали на увазі тільки один варіант покращити освітлення дороги – встановити у свої старі фари ксенонові лампи. Виходило по-модному, але у поєднанні з галогеновою оптикою газорозрядні лампи не могли сформувати промінь, придатний для освітлення дороги. Натомість такий “ксенон” засліплював усіх, хто опинявся спереду та ззаду модернізованої машини. До того ж напівкустарні лампи мали катастрофічно короткий термін служби. В результаті так званий гаражний/колгоспний/китайський ксенон втратив популярність, і сумувати за ним не варто.

Ксенонові фари. Але можливість використати газорозрядні лампи для поліпшення головного світла є, причому цілком законна. Принаймні, це стосується більш-менш молодих моделей авто, які в топових комплектаціях мали штатні ксенонові фари. Якщо знайти такий комплект фар, новий чи вживаний, його можна без особливих проблем встановити на машину, яка з заводу мала галогенки.

Але можливість використати газорозрядні лампи для поліпшення головного світла є, причому цілком законна. Принаймні, це стосується більш-менш молодих моделей авто, які в топових комплектаціях мали штатні ксенонові фари. Якщо знайти такий комплект фар, новий чи вживаний, його можна без особливих проблем встановити на машину, яка з заводу мала галогенки. Галогенки високої віддачі . Ще один законний і технічно коректний спосіб покращити головне світло – встановіть у рідні фари лампи-галогенки штатного типорозміру, але підвищеної ефективності. Зазвичай вони позначаються як +50%, +100% тощо. Тільки остерігайтесь дешевої продукції no name, бо кустарні виробники підвищують світловіддачу ламп за рахунок прямого збільшення споживаної потужності, що є неприпустимим з кількох причин. Але зазначимо, що обравши даний варіант тюнінгу фар, треба спочатку переконатися, що відбивач (рефлектор) фари не втратив своє покриття.

. Ще один законний і технічно коректний спосіб покращити головне світло – встановіть у рідні фари лампи-галогенки штатного типорозміру, але підвищеної ефективності. Зазвичай вони позначаються як +50%, +100% тощо. Тільки остерігайтесь дешевої продукції no name, бо кустарні виробники підвищують світловіддачу ламп за рахунок прямого збільшення споживаної потужності, що є неприпустимим з кількох причин. Але зазначимо, що обравши даний варіант тюнінгу фар, треба спочатку переконатися, що відбивач (рефлектор) фари не втратив своє покриття. Світлодіодні лампи. Дуже ефективний спосіб підняти яскравість освітлення дороги перед машиною – придбати LED-лампи, виконані в типорозмірі звичайних "галогенок". Але знову-таки, тримайтесь подалі від світлодіодних ламп невідомих брендів – їхні вироби подібні до того гаражного ксенону, про який йшлося на початку статті: світять яскраво, але косо і недовго. Справа у тому, що виробникам другого плану не доступні технології точного позиціонування LED-чипа відносно цоколя. Через це промінь фар виходить неадекватним.

Коротко

Перш ніж почати витрачати гроші і час на вдосконалення фар, вивчіть ситуацію і розберіться, що з ними не так. Можливо, вашим старим приладам освітлення допоможе тільки повна заміна, або такий варіант буде більш доцільним, ніж спроби тюнінгу чи ремонту. І оцінюйте ефективність оптики не за суб’єктивними відчуттями, а інструментальним методом – тобто шукайте СТО, де є стенд для контролю яскравості і форми променя головного світла.