Тюнінг фар авто: покращить, чи погіршить світло в машині
Немає автомобіліста, який би був "на всі сто" задоволений своїми фарами. Оскільки немає головного освітлювача – сонця, ми ніколи не будемо бачити дорогу вночі так, як вдень. Але найчастіше кращого світла жадають власники машин з великим пробігом і вантажем років за кормою.
Про те, як не зробити випадково свої фари гіршими, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Autocentre та матеріали Philips і Osram.
При тому, що навіть нові заводські фари на автомобілях зазвичай освітлюють місцевість далеко не ідеально, після кількох років інтенсивної експлуатації вони світять ще гірше – так, що водій змушений суттєво знижувати швидкість. Є кілька методів омолодити світло, але при тому є і чимало можливостей остаточно зіпсувати його.
Ще варто нагадати, що Правила дорожнього руху України забороняють втручання у конструкцію світлотехніки. При тому що таким вважається і зміна типу ламп: офіційно замість галогенових не можна ставити ксенонові чи світлодіодні. Але в реаліях, коли обов’язкового техогляду для приватних автівок в Україні немає, чимала кількість водіїв дозволяє собі таке вдосконалення.
Як покращити світло фар автомобіля
Ще не так давно водії мали на увазі тільки один варіант покращити освітлення дороги – встановити у свої старі фари ксенонові лампи. Виходило по-модному, але у поєднанні з галогеновою оптикою газорозрядні лампи не могли сформувати промінь, придатний для освітлення дороги. Натомість такий “ксенон” засліплював усіх, хто опинявся спереду та ззаду модернізованої машини. До того ж напівкустарні лампи мали катастрофічно короткий термін служби. В результаті так званий гаражний/колгоспний/китайський ксенон втратив популярність, і сумувати за ним не варто.
- Ксенонові фари. Але можливість використати газорозрядні лампи для поліпшення головного світла є, причому цілком законна. Принаймні, це стосується більш-менш молодих моделей авто, які в топових комплектаціях мали штатні ксенонові фари. Якщо знайти такий комплект фар, новий чи вживаний, його можна без особливих проблем встановити на машину, яка з заводу мала галогенки.
- Галогенки високої віддачі. Ще один законний і технічно коректний спосіб покращити головне світло – встановіть у рідні фари лампи-галогенки штатного типорозміру, але підвищеної ефективності. Зазвичай вони позначаються як +50%, +100% тощо. Тільки остерігайтесь дешевої продукції no name, бо кустарні виробники підвищують світловіддачу ламп за рахунок прямого збільшення споживаної потужності, що є неприпустимим з кількох причин. Але зазначимо, що обравши даний варіант тюнінгу фар, треба спочатку переконатися, що відбивач (рефлектор) фари не втратив своє покриття.
- Світлодіодні лампи. Дуже ефективний спосіб підняти яскравість освітлення дороги перед машиною – придбати LED-лампи, виконані в типорозмірі звичайних "галогенок". Але знову-таки, тримайтесь подалі від світлодіодних ламп невідомих брендів – їхні вироби подібні до того гаражного ксенону, про який йшлося на початку статті: світять яскраво, але косо і недовго. Справа у тому, що виробникам другого плану не доступні технології точного позиціонування LED-чипа відносно цоколя. Через це промінь фар виходить неадекватним.
Коротко
Перш ніж почати витрачати гроші і час на вдосконалення фар, вивчіть ситуацію і розберіться, що з ними не так. Можливо, вашим старим приладам освітлення допоможе тільки повна заміна, або такий варіант буде більш доцільним, ніж спроби тюнінгу чи ремонту. І оцінюйте ефективність оптики не за суб’єктивними відчуттями, а інструментальним методом – тобто шукайте СТО, де є стенд для контролю яскравості і форми променя головного світла.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яких неприємностей чекати від авто у спеку.