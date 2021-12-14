Более тысячи украинок получили звание "Мать героиня"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинским женщинам. Его получили матери, которые воспитали пять и более детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Почетное звание "Мать-героиня" получили 1010 украинских матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Больше всего награжденных в Волынской области - 190 женщин. Среди награжденных также:
В Киеве звания "Мать-героиня" удостоились 24 жительницы столицы.
"Таким образом, отмечены их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", - уточнили в ОП.