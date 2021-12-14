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Более тысячи украинок получили звание "Мать героиня"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинским женщинам. Его получили матери, которые воспитали пять и более детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Почетное звание "Мать-героиня" получили 1010 украинских матерей, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Больше всего награжденных в Волынской области - 190 женщин. Среди награжденных также:

  • 48 жительниц Винницкой области;
  • 34 - Днепропетровской;
  • 18 - Донецкой;
  • 35 - Житомирской;
  • 53 - Закарпатской;
  • 59 - Ивано-Франковской;
  • 28 - Киевской;
  • 16 - Кировоградской;
  • 7 - Луганской;
  • 80 - Львовской;
  • 7 - Николаевской;
  • 50 - Одесской;
  • 14 - Полтавской;
  • 70 - Ровенской;
  • 17 - Сумской;
  • 44 - Тернопольской;
  • 24 - Харьковской;
  • 10 - Херсонской;
  • 40 - Хмельницкой;
  • 22 - Черкасской;
  • 77 - Черновицкой;
  • 31 - Черниговской.

В Киеве звания "Мать-героиня" удостоились 24 жительницы столицы.

"Таким образом, отмечены их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", - уточнили в ОП.

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