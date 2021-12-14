Більше тисячі українок отримали звання "Мати героїня"

Президент України Володимир Зеленський надав звання "Мати-героїня" понад тисячу українським жінкам. Його отримали матері, які виховали п'ять і більше дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Почесне звання "Мати-героїня" отримали 1010 українських матерів, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Найбільше нагороджених у Волинській області - 190 жінок. Серед нагороджених також:
У Києві звання "Мати-героїня" удостоїлися 24 мешканки столиці.
"Таким чином, відзначено їх материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку", - уточнили в ОП.