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Більше тисячі українок отримали звання "Мати героїня"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський надав звання "Мати-героїня" понад тисячу українським жінкам. Його отримали матері, які виховали п'ять і більше дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Почесне звання "Мати-героїня" отримали 1010 українських матерів, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Найбільше нагороджених у Волинській області - 190 жінок. Серед нагороджених також:

  • 48 мешканок Вінницької області;
  • 34 - Дніпропетровської;
  • 18 - Донецької;
  • 35 - Житомирської;
  • 53 - Закарпатської;
  • 59 - Івано-Франківській;
  • 28 - Київської;
  • 16 - Кіровоградській;
  • 7 - Луганської;
  • 80 - Львівської;
  • 7 - Миколаївської;
  • 50 - Одеської;
  • 14 - Полтавської;
  • 70 - Рівненської;
  • 17 - Сумський;
  • 44 - Тернопільської;
  • 24 - Харківської;
  • 10 - Херсонської;
  • 40 - Хмельницької;
  • 22 - Черкаської;
  • 77 - Чернівецької;
  • 31 - Чернігівської.

У Києві звання "Мати-героїня" удостоїлися 24 мешканки столиці.

"Таким чином, відзначено їх материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку", - уточнили в ОП.

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