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Тысячи митингующих штурмуют резиденцию президента в Алматы

Автор: Мария Кучерявец

В Алматы митингующие пытаются прорваться на территорию резиденции президента. Их несколько тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Vласть".

"Несколько тысяч человек пытаются сейчас прорваться на территорию алматинской резиденции президента. Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, тысячи протестующих продолжают прибывать в алматинскую резиденцию президента. Рядом с резиденцией слышны звуки стрельбы.

Напомним, в результате столкновений у мэрии Алматы (Акимата) пострадали десятки человек. При этом митингующие атакуют кареты скорой.

Добавим, сегодня протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы (Акимат). В здании выбиты окна и двери. Кроме того, в городе горит здание прокуратуры, а также сам Акимат.

Подробно обо всех событиях в городе Алматы в материале РБК-Украина.

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