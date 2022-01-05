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Столкновения у мэрии Алматы. Число пострадавших идет на десятки

Новина українською →
Казахстан, Среда 05 января 2022 11:46
Столкновения у мэрии Алматы. Число пострадавших идет на десятки Фото: количество пострадавших в результате протестов возле мэрии Алматы растет до деятков (t.me.ressentiment_channel)
Автор: Мария Кучерявец

В результате столкновений у мэрии Алматы (акимата) пострадали десятки человек. При этом митингующие атакуют кареты скорой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KazTAG.

"Количество пострадавших в результате столкновений у акимата Алматы пошло на десятки", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, к месту событий удалось проехать лишь одной карете скорой помощи, при этом толпа пыталась помешать увезти избитых.

"Медикам удалось заполнить машину быстрым максимальным количеством пострадавших и уехать", - добавляют в сообщении.

Напомним, сегодня протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы (Акимат). В здании выбиты окна и двери. Кроме того, в городе горит здание прокуратуры, а также сам Акимат.

Подробно обо всех событиях в городе Алматы в материале РБК-Украина.

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