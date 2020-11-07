Тысячи людей на улицах Нью-Йорка празднуют победу Байдена

Жители Нью-Йорка вышли на Таймс-сквер, чтобы отпраздновать победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Дональд Трамп пока не признал поражение.

Об этом сообщает NBC New York.

Отмечается, что тысячи людей собрались на Таймс-сквер, Гранд-Арми-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

Люди размахивают флагами, гудят клаксоны, движение в районе Центрального парка и Таймс-сквер практически перекрыто.

Кроме того, законодатели муниципального образования Нью-Йорка, в том числе мэр Билл де Блазио и губернатор Эндрю Куомо, опубликовали послания с поздравлениями и поддержкой избранного президента и вице-президента.

Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявил о победе Байдена на выборах президента США.

Так, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, выступая на пресс-конференции в Филадельфии, заявил, что в штате Пенсильвания под вопросом находятся по меньшей мере 600 тысяч бюллетеней.

Байден же подчеркнул, что для него честь быть избранным американцами на пост президента.