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Тисячі людей на вулицях Нью-Йорка святкують перемогу Байдена

Автор: Артур Родивилов

Мешканці Нью-Йорка вийшли на Таймс-сквер, щоб відсвяткувати перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Дональд Трамп поки не визнав поразку.

Про це повідомляє NBC New York.

Наголошується, що тисячі людей зібралися на Таймс-сквер, Гранд-Армі-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

Люди розмахують прапорами, гудуть клаксони, рух в районі Центрального парку і Таймс-сквер практично перекрито.

Крім того, законодавці муніципальної освіти Нью-Йорка, в тому числі мер Білл де Блазіо і губернатор Ендрю Куомо, опублікували послання з привітаннями і підтримкою обраного президента і віце-президента.

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявила про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані, виступаючи на прес-конференції у Філадельфії, заявив, що у штаті Пенсільванія під питанням знаходяться щонайменше 600 тисяч бюлетенів.

Байден підкреслив, що для нього честь бути обраним американцями на пост президента.

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